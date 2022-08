Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau rebond sur les 9,93E information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Atos matérialise un nouveau rebond sur les 9,93E, après les précédents test des 26 juillet et 23 août : ce pourrait être l'ébauche d'un triple-bottom mais la confirmation ne viendra qu'une fois refranchi les 12,2/12,4E, avec les 14,15E (résistance du 28/06) en ligne de mire.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.27%