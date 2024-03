Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : nouveau plancher historique à 1,5400E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Atos inscrit un nouveau plancher historique à 1,5400E, après ouverture d'un nouveau 'gap' à la baisse sous 1,675E, le groupe ayant publié un RNPG de -3,44MdsE pour 2023, le résultat étant impacté principalement par des dépréciations de goodwill (survaleur sur se filiales).



Atos valide une division par 3 de son cours depuis le 22 janvier (4,62E) et semble se diriger vers une division par 10 depuis le zénith du 6 juin 2023 (14,6E), soit un objectif de 1,495E pour une capitalisation qui tomberait sous 175MnsE.

Le titre n'a théoriquement plus rien à faire au sein du SBF-120 et se range dans la catégorie des 'small caps' de seconde zone (sous les 200MnsE)





