Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau directeur général début 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité, Atos a indiqué qu'Elie Girard, directeur général et administrateur, a souhaité présenter sa démission au conseil d'administration 'après une période intense de transformation du groupe'. Aussi, le conseil a nommé Rodolphe Belmer, actuellement directeur général d'Eutelsat Communications, aux fonctions de directeur général et l'a coopté en tant qu'administrateur. Sa prise de fonction interviendra au plus tard le 20 janvier 2022. À compter du lundi 25 octobre, Pierre Barnabé et Adrian Gregory sont nommés co-directeurs généraux par intérim du groupe de services informatiques, et ce jusqu'à la prise de fonction de Rodolphe Belmer.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.93%