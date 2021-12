Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau contrat avec Spie en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 13:38









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Deutschland & Zentraleuropa développe son partenariat stratégique avec Atos Unify, en prenant en charge depuis le 1er décembre, les services sur site pour certains de ses comptes clés en Allemagne. Elle prend ainsi en charge l'ensemble des services sur site liés aux solutions de communications unifiées des clients d'Atos Unify, tels que la gestion des incidents, la maintenance et les opérations liées au cycle de vie du matériel et des logiciels. Ce contrat s'étend sur une durée de trois ans, avec une possibilité de prolongation d'une année supplémentaire. Les deux entreprises ont déjà collaboré à de nombreuses opérations dans des environnements très complexes.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.04%