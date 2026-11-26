Atos ( 2,8% vers 10h30) annonce avoir choisi Scaleway comme partenaire privilégié pour le déploiement de sa suite Atos Genesis Intelligence au sein des environnements cloud souverains des grandes organisations publiques et privées en France.

Ce rapprochement entre les deux acteurs européens vise à répondre aux enjeux croissants de souveraineté numérique et d'indépendance technologique.

Associée aux infrastructures cloud de Scaleway, la suite Atos Genesis Intelligence, qui réunit des fonctionnalités de gestion des données, de développement et de déploiement de modèles ainsi que d'orchestration d'agents d'intelligence artificielle, propose une chaîne de valeur 100 % européenne. Cette offre doit notamment faciliter la migration des applications critiques vers des environnements souverains, tout en optimisant les ressources et les coûts d'exploitation.

Dans le cadre de ce partenariat, Atos intégrera également Scaleway à ses solutions de gestion et d'ingénierie cloud. Le groupe entend ainsi simplifier les migrations, automatiser les opérations et harmoniser le pilotage des infrastructures hybrides et multi-cloud de ses clients.

Cette offre commune s'adresse notamment aux secteurs réglementés et aux organisations exploitant des systèmes critiques, soumis à des exigences élevées en matière de sécurité, de conformité et de maîtrise des données.

À travers cet accord, Atos renforce son positionnement sur le marché de la souveraineté numérique en s'appuyant sur une gamme de services allant du conseil à la cybersécurité, en passant par les services managés.

Aucun détail financier relatif à ce partenariat n'a été communiqué dans le texte de l'annonce.