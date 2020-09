Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : note triple A maintenue dans un classement RSE Cercle Finance • 16/09/2020 à 15:53









(Crédits photo : crédit Atos - ) nce.com) - Atos annonce qu'il vient de recevoir, pour la quatrième année consécutive, la note triple A, qui représente la plus haute notation, dans le classement RSE de l'agence MSCI (sur une échelle de notation allant de triple C à triple A). Le groupe français de services informatiques souligne qu'il se positionne ainsi dans les 4% des entreprises leaders parmi les 139 entreprises évaluées dans l'industrie des services et logiciels de l'indice MSCI ACWI. Morgan Stanley Capital International (MSCI) analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d'entreprises dans le monde. Ses évaluations sont utilisées par plus de 1.400 investisseurs dans le monde.

