Atos: note de crédit abaissée chez S&P Global

(CercleFinance.com) - Atos indique que l'agence S&P Global a abaissé sa notation de crédit de 'BBB-' à 'BB', une notation toujours assortie d'une 'perspective négative', changement dont 'l'impact sur la structure et le coût de la dette est très limité', d'après le groupe.



'Le seul de ses instruments de dette existants dont le coût soit sujet à une clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, qui demeure presque totalement non tirée à ce jour', précise la société de services informatiques.



Atos rapporte aussi que selon l'agence, sa liquidité est forte et sa politique financière, appropriée. 'En particulier, S&P Global précise que le niveau de liquidité prévu du groupe devrait lui donner les moyens de mener à bien son plan de transformation', souligne-t-il.





