Atos: nominations au conseil soumises à la prochaine AG

(CercleFinance.com) - Atos indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre les nominations d'Elizabeth Tinkham, Astrid Stange et René Proglio en qualité d'administrateurs indépendants, au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 18 mai.



La ratification de la cooptation de Rodolphe Belmer, directeur général d'Atos depuis le 1er janvier 2022, et le renouvellement de son mandat d'administrateur, seront aussi soumis au vote des actionnaires lors de l'AG.



Colette Neuville et Jean Fleming ne souhaitant soumettre leur mandat au renouvellement, deux candidats salariés, à savoir Christian Beer et Katrina Hopkins, seront proposés à l'AG pour représenter les salariés actionnaires.





