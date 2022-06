Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos: nomination de deux directeurs généraux délégués information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 09:37

(CercleFinance.com) - Alors qu'il étudie la possibilité d'une séparation en deux sociétés cotées en bourse, Atos annonce la nomination, dans cette perspective, de deux directeurs généraux délégués, à savoir Nourdine Bihmane et Philippe Oliva.



Nourdine Bihmane sera en charge de Tech Foundations, une entreprise leader dans les services de gestion d'infrastructure, des espaces de travail numériques (Digital Workplace) et des services professionnels.



Philippe Oliva sera quant à lui en charge du périmètre Digital/BDS (appelé à former la nouvelle SpinCo), une entreprise leader sur les marchés de la transformation numérique, du big data et de la cybersécurité.



Prenant acte de cette évolution, Rodolph Belmer a présenté sa démission comme administrateur et directeur général, démission qui prendra effet au plus tard le 30 septembre, le temps d'assurer la transition ordonnée de la gouvernance.