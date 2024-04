Atos, Nexity, Renault...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aelis Farma

Aelis Farma annonce une trésorerie de 20,2 millions d'euros au 31 décembre 2023, confirmant sa visibilité financière jusqu'à fin 2025. La biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau affiche une perte nette de 5,07 millions d'euros contre 14,28 millions en 2022. Aelis Farma prévoit d'annoncer les résultats d'efficacité de l'étude de phase 2b avec AEF0117 après l'été 2024. A l'issue de ces résultats, le groupe Indivior pourrait exercer son option de licence déclenchant le paiement d'un droit de licence de 100 millions de dollars.

Argan

Au premier trimestre 2024, Argan a enregistré des revenus locatifs de 48,1 millions d'euros, en hausse de 6%. La croissance soutenue provient "pour l'essentiel de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024, complétée par l'effet année pleine des livraisons de 2023", explique la foncière française dans le développement et la location d'entrepôts. Argan précise qu'il dispose d'un volume de développements sécurisés de près de 180 millions d'euros pour 170 000 mètres carrés au total, avec un rendement moyen approchant 7%.

Atos

Atos annonce aujourd'hui la nomination d'un nouvel administrateur pour renforcer son Conseil d'administration, au regard de la transformation de l'entreprise en cours. Lors de sa réunion du 2 avril, le Conseil d'administration a approuvé, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, la cooptation d'Alain Crozier en tant que nouvel administrateur indépendant pour la durée restante du mandat de Carlo d'Asaro Biondo, soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.

Boiron

Le laboratoire Boiron annonce un résultat net part du groupe en recul de 19,8% en 2023 à 35,82 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7,7% à 493,24 millions d'euros. Le spécialiste de l'homéopathie invoque une baisse des volumes "essentiellement sur les ventes de tests Covid", et un effet de change négatif. Il proposera la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action mis en paiement le 5 juin. Le groupe a confirmé fin décembre 2023 son projet de retrait de la cote à l'issue de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (Opas) dont le calendrier sera déterminé par l'AMF.

Delfingen

Delfingen annonce un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% en 2023 à 6,9 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 9,5% à 456,7 millions d'euros. L'équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie souligne la progression de 33,6% de son résultat opérationnel courant à 28,1 millions d'euros, et proposera le versement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de l'exercice 2023. Ce dernier est en hausse de 80 % par rapport à l'exercice précédent.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé des résultats 2023 marqués par une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Le résultat net part du groupe a progressé à 12,3% à 38 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 10,4% à 57,9 millions d'euros, soit 13,8% du chiffre d'affaires, en progression de 1,3 point. Il marque un retour sur les niveaux de rentabilité atteints avant la période du Covid-19 : 13,7% au 31 décembre 2019. Les ventes ont progressé de 0,1% à 420,6 millions d'euros.

HRS

HRS (concepteur et fabricant français des stations de ravitaillement en hydrogène) a reçu une commande ferme de Seven (acteur de la transition énergétique) pour installer une station de ravitaillement en hydrogène au cœur du territoire tarnais (HRS40), dans le cadre du projet européen Corridor H2 soutenu par la Banque Européenne d'Investissement (40 millions d'euros) et la Commission Européenne (14,5 millions d'euros). Cette station HRS40 d'une capacité de 1 tonne/jour, sera mise en service dès décembre 2024.

Mauna Kea

Mauna Kea Technologies annonce l'ouverture à Rome du premier centre d'excellence italien pour l'utilisation de son dispositif Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l'adulte souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) est désormais utilisé par le Dr. Alberto Larghi, gastro-entérologue de l'hôpital international UPMC Salvator Mundi de Rome. L'Italie devient ainsi le troisième pays à se doter d'un tel centre après l'Institut Metrodora aux États-Unis et plusieurs sites en Allemagne.

Kering

Kering annonce la nomination de Mélanie Flouquet (directrice de la stratégie) et d'Armelle Poulou, directrice financière) au comité exécutif du groupe. Avec ces deux nominations, le comité exécutif compte désormais 13 membres dont 46% de femmes. Diplômée de l'EM Lyon et Chartered Accountant au Royaume-Uni, Mélanie Flouquet a travaillé pendant 20 ans chez JP Morgan où elle était managing director en charge de l'équipe d'equity research sur le secteur du Luxe. Elle est directrice de la stratégie de Kering depuis mai 2021.

Nexity

Nexity accélère son désendettement en finalisant la cession de ses activités d'administration de biens à la société d'investissement Bridgepoint sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros. La signature de cette cession avec Bridgepoint est une nouvelle étape de la transformation de Nexity qui recentre ses activités vers un modèle d'opérateur urbain au service des territoires. Le pivot vers la régénération urbaine s'est accéléré en 2023 avec la création de Nexity Héritage et la signature d'un accord d'envergure nationale avec Carrefour.

Renault

CMA CGM a rejoint Flexis SAS fondée le 22 mars 2024 par Renault et Volvo, une coentreprise dédiée au développement de la prochaine génération "révolutionnaire" de fourgons électriques. CMA CGM, à travers son fonds d'énergie Pulse, prend une participation de 10% dans Flexis SAS et investira jusqu'à 120 millions d'euros d'ici 2026. Volvo et Renault, qui détiennent chacun 45% dans Flexis SAS, prévoient d'investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

Thales

Thales finalise l'acquisition de Cobham Aerospace Communications et renforce sa position de leader mondial dans le domaine des communications et de la connectivité sécurisée du cockpit. L'intégration de Cobham Aerospace Communications viendra renforcer le portefeuille avionique de Thales, dans la perspective de l'évolution vers des cockpits connectés. Cobham Aerospace Communications est un fournisseur de premier plan des technologies les plus avancées dans les systèmes avioniques polyvalents, intégrés et plus autonomes afin de rendre l'aviation plus sûre, plus écologique et plus efficace.

Virbac

"Le 1er avril, nous avons finalisé avec succès l'acquisition de Sasaeah", annonce Virbac. Le spécialiste de la santé animale souligne que cette acquisition annoncée le 6 mars lui apportera "une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces ". Virbac bénéficiera des sites de production de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés.

Waga Energy

Waga Energy a signé le 2 avril un avenant au contrat de liquidité conclu le 19 novembre 2021 avec la société Portzamparc - BNP Paribas, afin d'augmenter de 300 000 euros les moyens qui y sont affectés. Cette opération vise à améliorer la liquidité du titre et à créer de meilleures conditions de négociation pour les investisseurs. Ainsi, la position après apport de ces nouveaux moyens en date du 2 avril est de 29 187 titres et 594 124,59 euros.