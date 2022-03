Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: nette cassure du plancher des 29,8E, rechute vers 27E? information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Atos dévisse de -10% vers 28,6E, ce qui valide la cassure du récent plancher des 29,8E du 24/02.

La récente oscillation entre 35 et 31E (support majeur cassé le 23/02) induisait un risque de correction jusque vers 27E, le nouvel objectif court terme.

C'est une réaction logique à la publication d'un RNPG en perte de -2,96MdsE du fait d'importantes dépréciations de goodwill et d'autres actifs et à la chute de la marge opérationnelle à 3,5% du chiffre d'affaires... lequel baisse de 2,5% (-4,3% en organique).

Atos -sans surprise- ne versera pas de dividende au titre de l'année 2021.

Dans la foulée, le directeur financier Uwe Stetler a annoncé qu'il quittait le groupe.







