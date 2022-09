Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: ne donnera pas suite à la lettre de onepoint information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - A la suite de rumeurs de marché, Atos confirme avoir reçu mardi 27 septembre 2022 une lettre d'intention non-sollicitée émanant de onepoint, associée au fonds d'investissement anglo-saxon ICG portant sur une acquisition potentielle du périmètre ' Evidian ' pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards E.



'Après examen attentif de cette marque d'intérêt préliminaire et non engageante, et sur la recommandation de son comité ad hoc, le Conseil d'administration s'est réuni et a constaté à l'unanimité que celle-ci n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes', indique Atos.



Par conséquent, le Conseil d'administration a décidé de ne pas y donner suite.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +10.64%