Atos muscle son IA avec les cerveaux d'Inria

Atos et Inria ont annoncé mardi un partenariat de cinq ans renouvelables pour transformer les avancées de la recherche en applications industrielles. Centré sur l'IA et la robotique, l'accord vise à développer des solutions numériques souveraines pour les organisations françaises et européennes.

Les partenaires prévoient des équipes communes et des contrats de recherche pour rapprocher les travaux scientifiques des besoins des clients d'Atos. "Ce partenariat avec Inria nous permet de conjuguer recherche de haut niveau, expertise technologique et connaissance des environnements critiques de nos clients", déclare Laurent Clergue, directeur de l'innovation d'Atos France. "Ensemble, nous voulons transformer les avancées scientifiques en solutions industrielles fiables, souveraines et responsables, au service de la compétitivité française et européenne", ajoute t-il.

Atos prévoit aussi de rejoindre Maestro, le consortium créé par Inria et le CNRS pour développer l'autonomie des robots. Ce partenariat "crée le cadre entre deux acteurs majeurs du numérique, Atos et Inria, pour développer des projets ambitieux dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la robotique et les jumeaux numériques", souligne de son côté Bruno Sportisse, PDG d'Inria. Aucun montant n'a été communiqué.

Une relance à confirmer

Atos mise sur l'IA pour soutenir son redressement. Au troisième trimestre, le groupe de services informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 1,64 milliard d'euros, en recul organique de 2,4%, contre une baisse de 11% au premier trimestre.

En Bourse, Atos reculait de 1,46%, à 24,30 EUR, mardi en milieu de matinée à Paris, portant son repli depuis le début de l'année à 50,33%.