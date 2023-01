Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : monte en flèche de +18% vers 10,65E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Le titre Atos bondit de +18% vers 10,65E suite aux spéculations entourant une possible prise de participation d'Airbus au sein de sa filiale de transformation digitale Evidian: les 2 prochains objectifs sont situés à 11,16 puis 11,65E, le zénith du 14 novembre dernier, puis 14,15E, l'ex-pic du 28 juin 2022.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +19.17%