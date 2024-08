Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: modification du contrat de liquidité information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - A la suite de la baisse de sa capitalisation boursière, Atos fait part d'une modification de son contrat de liquidité conclu en février 2019 et dont la mise en oeuvre a été confiée à Rothschild Martin Maurel.



Par un avenant en date du 13 août, il a ainsi diminué les ressources allouées à la mise en oeuvre de ce contrat à un montant de deux millions d'euros, sous réserve du maintien en permanence au crédit du compte de liquidité d'un montant minimum de 500.000 euros.



Pour rappel, ce contrat visant l'animation des actions Atos sur le marché réglementé d'Euronext Paris, était doté d'un montant initial de 15 millions d'euros. Les autres dispositions du contrat demeurent inchangées et conservent leur plein et entier effet.





Valeurs associées ATOS 0,85 EUR Euronext Paris -0,56%