Atos: mise en oeuvre de rachats d'actions par un PSI

(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en oeuvre à compter du 17 décembre d'un mandat irrévocable avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 120.000 actions jusqu'au 3 mars 2022 au plus tard.



Ces rachats seront effectués à un prix ne pouvant dépasser le plafond de 120 euros par action. Ces actions sont destinées à être remises à des bénéficiaires d'actions de performance, de plans d'achat d'actions ou autres plans d'intéressement à long-terme.





