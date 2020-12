Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : mis à l'honneur par le cabinet NelsonHall Cercle Finance • 03/12/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce ce jeudi avoir été positionné par NelsonHall comme l'un des leaders de la transformation des services gérés dans le secteur bancaire. NelsonHall est un cabinet d'analyse mondial dédié à aider les organisations à comprendre 'l'art du possible' dans la transformation des opérations numériques. Atos fait savoir que le cabinet a souligné que ses services d'environnement du travail numérique (Digital Workplace) et son approche basée sur le Cloud étaient 'deux éléments clés' de son offre de services, encore renforcée par les acquisitions stratégiques dePaladionetMiner and Kaschcette année.

