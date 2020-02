Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : met à disposition d'American Dream sa solution d'IA Cercle Finance • 27/02/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce aujourd'hui la mise à disposition de sa solution d'intelligence artificielle, Codex AI Suite, pour analyser les données et prévoir les performances des attractions du centre commercial American Dream du groupe Triple Five. 'Cette plateforme d'Internet des Objets (IoT) et de Machine Learning permettra à American Dream de réduire les temps d'arrêt des attractions, d'accroître la satisfaction des clients et de diminuer les coûts de maintenance', indique le groupe. Le centre commercial American Dream se trouve dans le New Jersey, aux États-Unis.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.96%