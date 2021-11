Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : menace directement le support des 42E information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - C'est le titre à surveiller : Atos chute de -3% et menace directement le support crucial des 42E (du 20 au 25/08 puis du 10/09). Avec l'ébauche d'un 'rounding-top' sous 47E, le titre semble bien s'orienter vers un re-test du support des 39,8E du 20 au 28/07 puis du plancher majeur des 39,1E du 05/08

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.46%