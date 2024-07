Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: meilleure notation ESG maintenue par MSCI information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir à nouveau obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation ('AAA') à l'issue de la dernière mise à jour de la notation ESG de Morgan Stanley Capital International (MSCI) intervenue en juin.



Ce résultat classe Atos parmi les 11% d'entreprises les plus performantes du secteur 'logiciels et services', reflétant une solide performance en matière de développement durable dans les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).



'Atos maintient une position de leader dans cette évaluation depuis 2017, démontrant ainsi une amélioration continue et un engagement constant en matière de durabilité et d'excellence des pratiques ESG', souligne le groupe de services informatiques.





Valeurs associées ATOS 0,87 EUR Euronext Paris -4,16%