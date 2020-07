Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : marge opérationnelle en retrait au 1er semestre Cercle Finance • 27/07/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Atos affiche un BPA normalisé de 2,93 euros au titre des six premiers mois de 2020, contre 3,21 euros (pour les activités poursuivies) au premier semestre 2019, et une marge opérationnelle de 8,0% du chiffre d'affaires, en baisse de 110 points de base. Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services informatiques s'établit à 5.627 millions d'euros, en baisse de 2,8% à périmètre et taux de change constants (-4,8% au deuxième trimestre), avec un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 112%. Atos confirme tous ses objectifs pour 2020, à savoir une évolution organique du chiffre d'affaires entre -2 et -4%, une marge opérationnelle de 9 à 9,5% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible de 0,5 à 0,6 milliard d'euros.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.73%