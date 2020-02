Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : marge opérationnelle améliorée en 2019 Cercle Finance • 19/02/2020 à 07:14









(CercleFinance.com) - Atos publie un résultat net normalisé part du groupe de 834 millions d'euros au titre de l'année 2019, soit un BPA de 7,74 euros, et une marge opérationnelle de 1.190 millions d'euros, soit 10,3% du chiffre d'affaires contre 9,8% en 2018. Le groupe de services informatiques affiche un chiffre d'affaires de 11.588 millions d'euros, en croissance organique de 1,4% (+2,2% a au quatrième trimestre) avec un ratio prise de commande sur chiffre d'affaires à 106% (121% au quatrième trimestre). Avec un flux de trésorerie disponible de 605 millions d'euros en 2019, le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,40 euro par action avec l'option pour chaque actionnaire de recevoir le dividende en actions Atos. En 2020, Atos vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2% de croissance organique, un taux de marge opérationnelle en amélioration entre 20 et 40 points de base, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 700 millions d'euros.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%