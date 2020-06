Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : mandat à un PSI pour des rachats d'actions Cercle Finance • 24/06/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en oeuvre à compter du 24 juin d'un mandat irrévocable avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 445.000 actions jusqu'au 24 juillet 2020 au plus tard. Ces rachats pourront être effectués à un prix ne pouvant dépasser le plafond de 120 euros par action. Ces titres sont destinés à être remis à des bénéficiaires d'actions de performance, de plans d'achat d'actions ou autres plans d'intéressement à long-terme.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.27%