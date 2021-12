Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : maintenu dans la liste A du CDP information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été récompensé pour ses actions de lutte contre le réchauffement climatique par le CDP, en l'incluant pour la neuvième année consécutive sur sa 'liste A' pour son engagement contre le changement climatique. Le groupe souligne faire partie des rares entreprises distinguées pour leurs performances environnementales élevées, sur un ensemble de plus de 13.000 entreprises évaluées dans le monde entier, représentant 64% de la capitalisation boursière mondiale. Atos a été reconnu pour ses actions visant à réduire les émissions, atténuer les risques climatiques et développer l'économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées dans le cadre du questionnaire sur le changement climatique 2021 du CDP.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.09%