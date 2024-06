Atos, LVMH, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Atos

Le consortium Onepoint, Butler Industries et Econocom confirme mettre fin aux négociations en cours, dans le cadre de la phase de due diligence et de discussions entamée avec Atos le 12 juin 2024, sous l'égide de la Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023-2024 d'où ressort une perte annuelle de 2,92 millions d'euros contre une perte de 741000 euros un an plus tôt. Son Ebitda affiche une perte de 1,2 million d'euros sur l'exercice mais ressort, comme prévu, à l'équilibre au second semestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 45,68 millions d'euros en hausse de 32%.

Eramet

Eramet maintient sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation et confirme l'impact de ses engagements d'entreprise. Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique du groupe a atteint 3 milliards d'euros en 2023. Sur la même période, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,8 milliards d'euros. Les achats locaux ont représenté les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième.

HDF Energy

HDF Energy (Hydrogène de France), fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène, annonce l'approbation par la Commission européenne du soutien financier de la France à son projet industriel dans le cadre des PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun). Cette subvention, pouvant atteindre 172 millions d'euros, sera dédiée au développement et à l'industrialisation de piles à combustible hydrogène de forte puissance dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux.

Kaufman & Broad

Partenaires depuis 2021, sur le segment des résidences pour séniors, le promoteur immobilier Kaufman & Broad et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) renforcent leurs liens en créant la SCI KetB étudiants. Dédiée à l'investissement dans les résidences étudiantes, elle est détenue à 51% par Kaufman & Broad et à 49% par la Banque des Territoires. Neoresid, filiale de Kaufman & Broad, assure l'exploitation des résidences du portefeuille et la SCI est gérée par 123 IM.

LVMH

LVMH annonce l'acquisition de Swiza, propriétaire de L'Epée 1839, prestigieuse manufacture Suisse dédiée à la fabrication d'horloges haut de gamme, véritables objets d'art renfermant des mécanismes et grandes complications exceptionnels. Aucun détail financier n'a été communiqué concernant cette transaction. "Cette acquisition d'un joyau de la haute-horlogerie est une nouvelle preuve de la volonté du groupe LVMH de préserver et de faire grandir des savoir-faire historiques, afin de garantir leur transmission et leur développement", explique le groupe de luxe.

Partouche

Le groupe Partouche annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, à 220,6 millions d'euros. Le spécialiste des jeux d'argent affiche cependant un Ebitda en recul à 41,0 millions d'euros contre 42,7 millions au premier semestre 2023, avec un résultat net de 7,1 millions d'euros contre 18,8 millions il y a un an. Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros , des capitaux propres de 367,3 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions d'euros, "la structure financière du groupe est saine et solide", annonce le groupe dans un communiqué.

Schneider Electric

A la suite du succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2031 (les "nouvelles obligations"), Schneider Electric annonce que le cours de l'action de référence des nouvelles obligations est fixé à 226,2295 euros, soit le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action Schneider Electric constaté sur Euronext Paris entre l'ouverture et la clôture de ce jour.

Vinci

Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, a finalisé l'acquisition de la majorité du capital (50,01 %) de l'aéroport d'Édimbourg pour un montant de 1,27 milliard de livres sterling. Vinci agit aux côtés de Global Infrastructure Partners (GIP), gérant le solde de 49,99 %, selon un schéma de partenariat comparable à celui de l'aéroport de Londres Gatwick. L'aéroport d'Édimbourg est le premier aéroport d'Écosse et le 6e aéroport du Royaume-Uni par son trafic, qui "a retrouvé son niveau pré-Covid. Son potentiel de croissance est notamment tiré par le développement des segments long-courriers.

VusionGroup

VusionGroup, spécialiste mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, annonce le déploiement d'étiquettes intelligentes et de ses solutions au sein de l'enseigne Netto (détenue par Salling Group), la première chaîne de supermarché discount du Danemark. Salling Group, partenaire de VusionGroup depuis plus de 15 ans, va déployer les étiquettes électroniques SESimagotag et la plateforme VusionCloud dans 550 magasins Netto, entre le troisième trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025.