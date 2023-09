Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lourde rechute vers 7,20E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Atos cumule une perte de -9% en 3 séances, suite au pullback amorcé sous 7,92E.

Le titre ne préserve pas le palier de soutien des 7,37E ni celui des 7,25E (50% de retracement du récent rebond): une rechute sur 6,93E n'est plus à écarter.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.94%