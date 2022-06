Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lourde rechute vers 23E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 17:47









(CercleFinance.com) - Alerte rouge sur Atos qui lâche 8% après -4,5% la veille (suite à une analyse défavorable d'Oddo BHF, qui réitère son opinion à 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de 23 euros.

Atos perfore la base de son canal ascendant court terme qui gravite vers 24,2E. et semble bien parti pour retracer le plancher des 22E du 27 avril ou du 12 mai (en intraday).





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -7.75%