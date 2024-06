Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : lourde rechute sous les 100E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - Layani ayant jeté l'éponge, plus aucun plan alternatif de restructuration n'est espéré pour Atos qui subit une lourde rechute sous les 1,00E.

L'hypothèse la plus probable serait un re-test des 0,76E du 13 juin, et qui pourrait être suivi d'un retracement des 0,637E.





Valeurs associées ATOS 1,00 EUR Euronext Paris -14,09%