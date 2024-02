Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : lourde rechute sous 3E, plancher des 3,22E pulvérisé information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Atos subit une lourde rechute (-24% vers 2,98E) et pulvérise le plancher des 3,22E (du 19 janvier en intraday) alors que le groupe va devoir mettre sur pied un nouveau plan de refinancement de sa dette -encore plus dilutif- car 'les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 720MnsE ne sont plus réunies'.

La conversion d'une partie de la dette risque d'entrainer une forte dilution des actionnaire et la dernière oscillation entre 3,25 et 3,45E laisse craindre un mouvement de balancier en direction des 2,00/2,05E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -23.68%