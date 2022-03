Atos: lourde perte nette pour l'année 2021 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Atos publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de -2,96 milliards d'euros, grevé par d'importantes dépréciations de goodwill et d'autres actifs, et une marge opérationnelle à 3,5% du chiffre d'affaires, en repli de 540 points de base à taux de change constants.



Le chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus de 10,8 milliards d'euros, en baisse de 2,5% à taux de change constants (-4,3% en organique), le recul des services IT classiques n'ayant pu être compensé par la croissance d'autres activités et les contributions d'acquisitions.



Aucun dividende ne sera proposé au titre de 2021. Pour 2022, Atos prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants entre -0,5% et +1,5%, une marge opérationnelle de 3% à 5%, et un flux de trésorerie disponible entre -150 et 200 millions d'euros.