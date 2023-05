Atos: livre un service de calcul d'écoscore à la DNS information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 12:39

(CercleFinance.com) - Atos et Greenspector annoncent avoir livré à la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) et à l'Agence du Numérique en Santé (ANS) un service de calcul d'un écoscore des applications de santé web et mobiles, accessible en ligne.



Cet outil d'évaluation de l'empreinte environnementale des applications de santé s'inscrit dans le programme de travail de la cellule éthique de la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) qui vise à promouvoir un numérique en santé écoresponsable.



Le projet a débuté mi 2021 et dès mars 2022, l'outil était accessible à de premiers utilisateurs ' pilotes '. Aujourd'hui, le service écoscore a été utilisé par plus de 40 éditeurs publics et privés, candidats au référencement de leurs applications dans Mon Espace Santé, et de nombreux éditeurs sont entrés dans le processus de calcul de leur ecoscore.



' Notre approche d'un numérique en santé éco-responsable, qui intègre un volet éthique et un volet environnemental, a reçu un accueil très favorable au niveau international', soulignent Brigitte Séroussi, directrice de projets à la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) etNathalie Baudinière, responsable de projets à l'Agence du Numérique en Santé (ANS).