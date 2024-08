Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: les résultats se sont dégradés au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le titre Atos s'inscrivait en baisse jeudi matin à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats de premier semestre jugés 'très dégradés' par les analystes.



Le groupe de conseil en technologies, en pleine restructuration financière, a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 2,7% à 4.964 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année.



Sa marge opérationnelle atteint 115 millions d'euros, soit 2,3% du chiffre d'affaires, ce qui correspond à un repli organique de 100 points de base.



'La rentabilité opérationnelle est pénalisée par une violente dégradation de la marge d'Ebita d'Eviden (-2,3 points à 2,4%), tandis que la marge de Tech Foundations est étonnement résistante (+0,3 point à 2,2%)', font valoir les analystes d'Invest Securities.



Pour mémoire, la branche Eviden est spécialisée dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA et le 'cloud', tandis que la division Tech Foundations regroupe les services d'infogérance.



Dans son communiqué, Atos indique que son flux de trésorerie disponible est ressorti négatif à hauteur de -1.914 millions sur le semestre, pour une perte nette qui s'est creusée à 1.941 millions d'euros, contre -600 millions d'euros un an plus tôt.



Les équipes d'Invest font remarquer que le groupe n'a pas renouvelé les perspectives pour l'exercice 2024 présentées dans le cadre de la restructuration financière.



Jean Pierre Mustier, son PDG, a toutefois rappelé que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée constituait une étape 'très importante' en vue du redressement de l'entreprise.



'Nous avons désormais un accord avec nos créanciers financiers, nous fournissant ainsi une liquidité suffisante pour faire fonctionner le groupe et nous donnant un fondement solide pour l'avenir', a-t-il souligné.



'C'est le début d'une nouvelle période de redressement et de développement pour le groupe', a-t-il assuré.



A la Bourse de Paris, l'action Atos cédait plus de 5% jeudi matin dans les premiers échanges.





