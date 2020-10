Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : les actionnaires approuvent les orientations Cercle Finance • 27/10/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Atos SE se sont réunis aujourd'hui dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, organisée à huis clos en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Les actionnaires ont pu donner leur avis sur les orientations à moyen terme de la société - elles ont été approuvées à 99,99 % - puis statuer sur la nomination d'Édouard Philippe en qualité d'administrateur - approuvée à 99,88 %. Pour la deuxième fois, Atos SE a mis à disposition des salariés actionnaires son application de vote développée en interne et utilisant la technologie blockchain.

