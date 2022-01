Atos: le titre reprend des couleurs, les avis des brokers information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 2,5% aujourd'hui ce qui permet de réduire la perte à 9% depuis le 1er janvier.



UBS réaffirme sa recommandation 'neutre' sur Atos, mais réduit son objectif de cours de 44 à 35,5 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 7% pour l'action du groupe français de services informatiques.



'Certains des points négatifs du quatrième trimestre donneront un point de départ facile pour 2022, mais la visibilité est faible car le plan de redressement du nouveau directeur général Belmer ne sera révélé qu'au deuxième trimestre', juge le broker dans le résumé de sa note.



Oddo estime que la visibilité est limitée à ce stade. ' Nous comprenons toutefois que la baisse organique de c. 8.5% au T4 est exceptionnelle (impact de l'annulation de revenus sur le contrat BPO, décalages de contrats HPC et UCC). Cela implique, selon des estimations prudentes, une baisse sous-jacente plutôt située entre -3% et -4% '.



' En prenant en compte l'effet de base facile du T4, Atos nous semble en mesure, à ce stade, d'afficher une décroissance organique 2022 de c. -1% ' rajoute l'analyste.



Oddo anticipe désormais une marge op. 2022 de 6% (contre 7.5% précédemment). Cependant, l'inversion de certains éléments négatifs du BFR 2021 devrait permettre à Atos d'atteindre un FCF de 350 ME en 2022.



' Nous pensons que la recovery de marge d'Atos prendra du temps en l'absence de croissance organique et que la cession des activités legacy d'infrastructure management sera difficile à mener à bien '.



Oddo réduit son objectif de cours à 30 E (contre 46 E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.