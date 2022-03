Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: le titre chute, un broker abaisse sa note information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 14:51









(Crédits photo : Atos - ) (CercleFinance.com) - Atos cède près de 15% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo BHF qui dégrade son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'sous-performance', et abaissant son objectif de cours à 23 euros, contre 29 euros précédemment.



Si les résultats présentés par Atos n'ont pas révélé de surprise, notamment après les deux préannonces réalisées, la guidance 2022 ressort nettement en-dessous des attentes.



'La baisse des activités legacy conjuguée aux problèmes d'approvisionnement et d'inflation salariales amènent le groupe à annoncer des objectifs plus faibles qu'attendu par le consensus', indique ainsi le broker, impliquant 'une baisse organique comprise entre -2% et 0% à minima'



'A ce stade, il est difficile d'avoir des certitudes sur le profil de rentabilité du groupe à moyen terme et il convient de rappeler que les niveaux d'ajustement d'Atos sont très élevés', conclut Oddo.



