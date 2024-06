Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: le titre chute de 15%, un analyste passe à la vente information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 15% en fin de journée alors que Invest Securities adopte une opinion 'vente' sur Atos avec un objectif de cours de 0,01 euro (soit la valeur nominale post restructuration) au regard des indications données, après une offre de restructuration financière de la part de OnePoint.



'Pour obtenir le soutien des créanciers obligataires, D. Layani qui détenait pourtant 11% du capital a totalement sacrifié les actionnaires actuels qui représenteront moins de 0,01% du capital post restructuration', pointe l'analyste.



Invest Securities souligne que quelle que soit l'offre qui l'emporte, la dilution sera colossale. 'Le pire, c'est peut-être que cette restructuration ne sera pas suffisante compte tenu de la dégradation opérationnelle', prévient-il en outre.





Valeurs associées ATOS 1.17 EUR Euronext Paris -14.43%