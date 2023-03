Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : le support des 12,7E a bien fonctionné information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 12:09









(CercleFinance.com) - Atos reprend près de 10% en 24H: le support des 12,7E a bien fonctionné et le titre se redresse vers 13,7E.

Cela dit, Atos reste encore ancré 16% en-deçà de ses récents records: la tendance haussière reste préservée par le re-test des 15,75E nécessitera un nouveau catalyseur.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.88%