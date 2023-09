Atos: le projet de scission maintenu face aux activistes information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Atos a réaffirmé vendredi son intention de mener à bien son projet de scission, assurant avoir toujours agi dans l'intérêt social du groupe, après avoir reçu des critiques de la part d'investisseurs activistes.



Dans une déclaration écrite, le groupe technologique indique que son conseil d'administration s'est réuni afin d'étudier des courriers qui lui ont été adressés par certains actionnaires jusqu'en date du 18 septembre.



Il regrette que ces derniers aient choisi, plutôt que de rencontrer la société pour exprimer leurs points de vue et obtenir des réponses, de les médiatiser.



Selon des informations de presse, le fonds activiste CIAM chercherait à bloquer la cession de Tech Foundations, son activité historique, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui doit s'accompagner d'une augmentation de capital de 900 millions d'euros chez Eviden, sa filiale de cybersécurité.



Atos, qui dénonce des critiques 'infondées', explique avoir répondu à ces courriers en contestant avec fermeté les allégations.



'La critique systématique, injustifiée de la société et sa médiatisation orchestrée lui portent préjudice ainsi qu'à ses équipes, ses salariés, ses actionnaires à long terme et ses clients', souligne l'entreprise.



'Elle fait le jeu des vendeurs à découvert et des autres personnes dont l'intérêt est de voir baisser le cours de bourse de la société', poursuit-elle.



Atos ajoute qu'il n'hésitera pas, s'il le considère opportun, à saisir les juridictions compétentes pour faire sanctionner toutes les manoeuvres visant à la déstabiliser.



'Malgré des critiques infondées, la société et son conseil d'administration demeurent convaincus de l'importance du dialogue avec les actionnaires et sont toujours ouverts à un échange constructif', conclut le groupe.



A la Bourse de Paris, l'action Atos perdait 1,5% vendredi matin suite à ces déclarations, portant à plus de 50% son repli sur les six derniers mois.