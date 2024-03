Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: le patron de Onepoint évoque un plan de sauvetage information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Atos s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris après l'annonce par David Layani, le patron de Onepoint, de son intention de se porter au secours du groupe technologique français en difficulté.



Dans un entretien accordé au Figaro, le fondateur de OnePoint - qui est aujourd'hui le premier actionnaire d'Atos avec plus de 11% du capital - indique vouloir rompre avec la stratégie actuelle en préservant l'intégrité du périmètre actuel de la société.



L'homme d'affaires considère en effet que BDS, la branche de gestion des données et de cybersécurité du groupe, représente une 'pépite' et que ce n'est pas au moment où Atos doit se réinventer qu'il faut vendre les 'bijoux de famille'.



Dans l'interview, Layani se déclare prêt à participer à la recapitalisation de l'entreprise avec le soutien des salariés, tout en précisant que les créanciers devront eux-aussi faire un effort en convertissant leurs créances ou en les rééchelonnant.



L'article évoque le scénario d'un apport d'argent nouveau de quelque deux milliards d'euros.



D'après David Layani, il faut agir vite, 'avant les JO et avant l'été'.



L'article du Figaro évoque par ailleurs le fait que le top management d'Atos est en train d'établir, depuis trois semaines, un nouveau plan stratégique afin de rassurer les marchés financiers.



Dans un communiqué, Atos souligne que les propos tenus par David Layani 'n'engagent pas la société', soulignant que plan de Onepoint n'a pas encore été présenté à son conseil d'administration.



Le groupe prévoit de communiquer sur ses résultats 2023 et sur les prochaines étapes stratégiques demain matin.



En attendant, le titre progressait de presque 1,5% lundi dans les premiers échanges.





