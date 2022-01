Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: le nouveau directeur général prend ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'à compter du 1er janvier 2022, Rodolphe Belmer a pris ses fonctions de directeur général du groupe de services informatiques, après avoir été coopté comme membre de son conseil d'administration en octobre dernier.



'Fort de son expérience et d'un solide réseau international, Rodolphe Belmer peut capitaliser sur un bilan solide dans l'accompagnement et le repositionnement des entreprises en pleine transformation numérique', souligne Atos.



Rodolphe Belmer était auparavant directeur général de l'opérateur de satellites Eutelsat pendant six ans, après une carrière de 14 ans chez Canal+, dont il a été directeur général groupe entre 2012 et 2015. Il est également administrateur de Netflix.





