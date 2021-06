ATOS : le mystérieux actionnaire ne l'était finalement pas

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Par courrier reçu le 17 mai 2021 par l'AMF, la société de droit de l'Etat du Delaware Finsur Corp avait déclaré avoir franchi en hausse, le 14 mai 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Atos après avoir procédé à des acquisitions sur le marché. Elle a précisé 4 jours plus tard que sa participation était retombée sous les 5% du capital, à 4,23% à la suite de cession d'actions sur le marché. Ces déclarations ne correspondaient donc à aucune réalité.

(AOF) - Atos n'a pas de nouvel actionnaire significatif. Par courrier reçu le 2 juin 2021, par l'intermédiaire de son avocat, Dylan Dariah a informé l'Autorité des marchés financiers " que les déclarations de franchissements de seuils qu'il a effectuées les 17 et 21 mai 2021 sur le titre du spécialiste de la transformation des entreprises (...) ne correspondent à aucune réalité. "

