Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : le débordement des 43,7E est une étape importante information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Atos déborde les 43,7E (l'éx-zénith du 27 juillet), c'est une étape importante mais pas encore décisive cart il reste à effacer la résistance des 44,85E du 11 août. En cas de succès, Atos pourrait enfin s'élancer en direction du 'gap' de rupture majeur des 51,4E du 9 juillet

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.61%