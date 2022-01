Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: le cauchemar continue, -20%, au plus bas depuis 10 ans information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 11:19









(CercleFinance.com) - Après une suspension de cotations pour 'réservation à la baisse' de 5 minutes (reprise des échanges à 9H05), Atos dévissait jusqu'à -20% pour inscrire un plus bas à 31,26E, ouvrant un énorme 'gap' sous 38,5E.

Le titre retombe ainsi vers des niveau plus approchés depuis la mi-février 2012: 10 ans pour rien pour les actionnaires, et un risque de voir la correction se poursuivre jusque vers 26E (janvier 2012) puis 25,4E, c'est à dire une division par 4 par rapport au zénith des 101E de début octobre 2017.





