Atos : lancement du supercalculateur EXA1 avec le CEA

(CercleFinance.com) - Atos et la Direction des applications militaires (DAM) du CEA annoncent aujourd'hui le lancement du supercalculateur'EXA1', qu'ils ont codéveloppé ensemble. Basé sur l'architecture duBullSequanaXH2000 d'Atos, ce nouveau supercalculateur fait partie des 500systèmes les plus puissants au monde. Doté de 12960processeursAMD et de 829440coeurs de processeurs, il s'agit du plus grand système de calcul haute performance (HPC) jamais installé dans le monde. 'EXA1' affiche une puissance de calcul de 23,2pétaflops et une consommation d'énergie de 4,96mégawatts. 'Je suis fierque lepartenariatdelong terme entre Atos et le CEA/DAMen R&Dmarque un nouveau tournant majeur et nous permettedemaximiserles capacités d'innovation du CEA/DAM', a commenté Vincenzo Salvetti, directeurdes applications militaires du CEA.

