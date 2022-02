Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: lancement du projet d'usine du futur à Angers information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi le lancement de son projet d'usine du futur d'Angers, un site que le groupe dit vouloir placer à la pointe de la technologie.



Implanté à Angers depuis le rachat de Bull en 2014, Atos produit et teste déjà sur le site ses supercalculateurs, son simulateur quantique, ses serveurs hauts-de-gamme ainsi que ses produits de cryptologie et de cybersécurité.



Tous ces équipements sont utilisée par des clients tels que le CEA ou Météo France, ou encore des universités de recherches européennes.



A terme, le projet d'usine vise la création d'une centaine d'emplois qualifiés et doit faire du site un véritable centre d'innovation européen, fleuron du groupe à l'échelle internationale.



D'une durée de cinq ans, le chantier doit afficher un coût total de 60 millions d'euros, soit le plus important investissement industriel réalisé sur le territoire angevin depuis le début des années 90.





