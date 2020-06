Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lancement du plan 2020 d'actionnariat salarié Cercle Finance • 02/06/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en place de son plan d'actionnariat 'Share 2020' réservé aux salariés, pour renforcer le lien existant avec ses collaborateurs 'en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futures du groupe'. Le prix de souscription des nouvelles actions, qui porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020, est fixé à 48,45 euros. La période de souscription s'étend du 3 au 19 juin inclus, et le règlement-livraison est prévu à compter du 31 juillet.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.66%