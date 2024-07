Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: lancement de la solution Eviden Digital Passport information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce, en partenariat avec la fondation IOTA, le lancement de la solution Eviden Digital Passport (EDPS), présentée comme la première de cette envergure à s'appuyer sur la technologie IOTA pour son fonctionnement.



Basée sur la blockchain et autour de laquelle des services pourront être développés, cette solution fournit des données complètes sur le cycle de vie d'un produit pour améliorer la transparence, la traçabilité et la durabilité de celui-ci.



Elle pourra être utilisée dans divers secteurs, tels que l'automobile, la mode ou l'agroalimentaire, servant par exemple de passeport média pour la protection de la propriété intellectuelle ou de passeport logistique des produits.





Valeurs associées ATOS 0,85 EUR Euronext Paris +16,40%