Atos: lancement de la solution ElevateNow par Eviden

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement par sa division Eviden de la commercialisation de sa nouvelle solution 'ElevateNow', élaborée en collaboration avec ServiceNow pour aider les clients SAP à moderniser leurs métiers dans le cadre de leur migration vers SAP S/4HANA.



'Mobilisant des services de conseil d'experts, de mise en oeuvre, de migration ou de gestion fournis par Eviden et ServiceNow, cette nouvelle solution permet aux clients de repenser leur stratégie ERP à l'aide d'extensions logicielles basées sur le cloud', explique-t-il.



Atos ajoute qu'ElevateNow aide également les clients à identifier et à supprimer les processus manuels dans le cadre de leur système central ERP existant, tout en migrant leur ERP actuel sur site (on premise) vers le cloud.





