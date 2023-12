Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: lancement d'une offre 'Sustainable Workplace' information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de sa nouvelle offre mondiale 'Sustainable Workplace', conçue pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs RSE, 'représentant une avancée majeure dans l'accès des clients à de nouvelles solutions informatiques durables'.



Après un premier partenariat avec la startup certifiée BSI Kitemark Circular Computing, annoncé lors de la COP26, le groupe a ainsi élargi son portefeuille et mis au point une suite complète de plus de 20 services et solutions 'Tech for Good'.



L'offre vise notamment à fournir aux directions des données et des recommandations pour surveiller de près leur empreinte carbone dans l'environnement de travail, mais aussi améliorer l'impact du service en termes de valeur sociale et d'accessibilité.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.22%