Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lancement d'une offre en partenariat avec Google Cercle Finance • 20/11/2019 à 10:19









(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mercredi le lancement de sa nouvelle offre baptisée 'Workplace as a Service | Google Edition', qui s'intègre dans ses solutions d'environnement de travail connecté, Atos Digital Workplace. Celles-ci ont pour objectif de permettre aux clients professionnels d'améliorer l'expérience de leurs collaborateurs sur leur lieu de travail, en donnant plus de possibilités et en améliorant leur productivité. 'Dans le cadre de son partenariat avec Google Cloud, Atos propose une offre groupée, intégrée et sécurisée, qui comprend la fourniture et le support des Chromebooks, avec le logiciel Circuit d'Atos, ainsi que la G Suite de Google, soutenus par des services d'installation, de migration et d'administration', explique notamment Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.14%